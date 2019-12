Roma, blitz antidroga a Tor Bella Monaca: arrestati 7 pusher

Nel corso dei servizi di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno arrestato 7 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, negli ultimi giorni, hanno eseguito appostamenti nei pressi delle note piazze di spaccio, localizzando i pusher impegnati nello smercio delle dosi di droga, tra cocaina, eroina e marijuana. A finire in manette sono 3 romani, 2 cittadini romeni, un cittadino del Marocco e un etiope, di età compresa tra i 24 e 51 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi negli ambienti della droga.

Durante i blitz, i Carabinieri hanno recuperato circa 400 dosi di sostanze stupefacenti – 280 di cocaina, 100 di marijuana e 15 di eroina – per un peso complessivo di circa mezzo chilo. In possesso agli arrestati sono stati trovati e sequestrati anche 2.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.