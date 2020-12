Roma, Blitz antidroga nel X Distretto e a Torbellamonaca: cosa è successo

Attività antidroga nel X Distretto Lido di Roma. Durante i controlli del territorio volti a contrastare ogni forma di illegalità con particolare attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano di 26 anni. trovato in possesso di 150 grammi di hashish. Lo stupefacente era pronto per essere ceduto nel market dello spaccio locale. La droga era stata opportunamente occultata all’interno di una comunità di alloggio per anziani nella zona dell’Infernetto, dove l’arrestato prestava servizio. Nel corso della perquisizione all’interno della struttura, tra la curiosità dei vecchietti, venivano rinvenuti, all’interno di un armadietto contenenti indumenti dell’uomo, oltre allo stupefacente, anche la somma di circa 2600 euro. Dopo l’arresto l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Blitz a Torbellamonaca: la dinamica

Nell’ambito della costante attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel noto quartiere di Tor Bella Monaca, gli agenti del VI Distretto “Casilino Nuovo” hanno arrestato L. A. un cittadino romano di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 20,15 grammi lordi di cocaina suddivisi in 40 involucri e 410 euro in contanti. In particolare gli agenti, durante una attività di polizia giudiziaria, hanno notato un uomo con fare sospetto che dopo aver chiesto a delle persone lì presenti se ci fosse qualche problema, si dirigeva verso di loro. Gli agenti, sicuri che fosse il “pusher di turno” lo hanno bloccato mentre tentava di dileguarsi.