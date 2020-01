Roma, blitz carabinieri a Tor Bella Monaca: scoperto “covo logistico” con droga e giubbotto antiproiettile

Blitz dei carabinieri nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca a Roma. Sette persone sono state arrestate, tutte sorprese a spacciare in via dell’Archeologia. Tra di loro anche un 15enne romano, trovato con 19 dosi di cocaina e 400 euro. Scoperto in via San Biagio Platani un “covo logistico” utilizzato come base di stoccaggio: all’interno droga e un giubbotto antiproiettile.

I servizi di appostamento e di osservazione hanno permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca di individuare un locale nel sottotetto di una palazzina in via San Biagio Platani, utilizzato come base di stoccaggio e di approvvigionamento della droga. Scattato il blitz, i militari lo hanno perquisito trovando 150 g di eroina, 6 panetti di hashish per un peso complessivo di 600 g, 16 dosi di cocaina e un giubbotto antiproiettile. Le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire agli utilizzatori del “covo logistico”.

Uno dei pusher arrestati, un 31enne tunisino, è stato riconosciuto dai Carabinieri perché già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per precedenti reati di droga. Il malvivente scoperto dai militari mentre cedeva alcune dosi di cocaina a due giovani, ha tentato di evitare l’arresto e, per guadagnarsi la fuga, ha opposto resistenza spintonando uno dei Carabinieri intervenuti.

Il 31enne è stato però bloccato poco dopo in via dell’Archeologia e nelle sue tasche sono state trovate 11 dosi di cocaina e 430 euro. E’ stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tutta la droga – oltre 1 kg tra cocaina, eroina, hashish e marijuana – e il denaro – circa 1.700 euro – sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo. Solo il minorenne, al termine delle attività, è stato accompagnato presso il Centro di Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.