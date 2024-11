Roma, blitz nel campo rom di via Candoni: su 184 controllati 80 con precedenti

Nuovo maxi blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Candoni a Roma. I militari sono entrati all’alba di oggi, lunedì 18 novembre, nell’insediamento per effettuare controlli a tappeto con ispezioni nei moduli abitativi e verifiche sulle persone. In totale sono state controllate e identificate 184 persone: 80 delle quali sono risultate con precedenti penali.

Un nuovo maxi blitz è stato condotto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, all’alba di oggi, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Cinofili e a un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, all’interno dell’insediamento nomadi di via Candoni dove sono state controllate e identificate 184 persone di etnia romena e bosniaca, delle quali 42 minorenni. Tra le persone controllate 80 sono risultate con precedenti penali.

La nuova operazione straordinaria di controllo è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, insieme ai Carabinieri del Nucleo Cinofili mentre un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare sorvolava la zona di via Candoni.

Ispezioni anche nei moduli abitativi

Oltre ai controlli per verificare le persone irregolari presenti, sono stati ispezionati i moduli abitativi per contrastare ogni forma di illegalità. Una persona è stata fermata per accertamenti per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale. Sanzionati invece il proprietario di un’auto priva di assicurazione e quello di un’altra macchina risultata non revisionata.

Un’operazione spiegano i carabinieri “mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, condivisa con le altre forze di polizia e in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.