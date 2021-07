Roma, blitz Polizia: sequestrati 25 kg di cocaina, nei guai un 32enne

Roma, nuovo blitz della Polizia: sequestrati 25 kg di cocaina, e finisce nei guai un 32enne italiano. Nelle prime ore della giornata odierna, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma, nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella Capitale, ha tratto in arresto un cittadino italiano C.C. incensurato.

’intensa attività info-investigativa, nel quadrante nord della Capitale – ha consentito di acquisire validi elementi probatori nei confronti del proprietario di una attività della carrozzeria-officina “Luckj Garage Srl”, sita in Roma in via Veientana Vetere 313. L’attività di Polizia Giudiziaria, posta in essere unitamente alle Unità Cinofile della Questura di Roma, ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultata nella citata struttura, 25 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Al termine delle procedure di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Rebibbia a disposizione della A.G. procedente.