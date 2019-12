Roma, blitz vigili all’Esquilino: 17mila articoli sequestrati tra cui giocattoli e powerbank pericolose

Blitz della Polizia Locale nei negozi dell’Esquilino: sequestrati 17.000 articoli, molti destinati alla vendita illegale nel Centro Storico. Trovati giocattoli e dispositivi elettronici pericolosi.

A seguito dei quotidiani controlli anti-abusivismo commerciale svolti dalla Polizia Locale della Capitale, potenziati ulteriormente in queste giornate in cui il fenomeno diventa più intenso, le pattuglie del I Gruppo Trevi hanno avviato indagini per risalire agli esercizi che rifornivano gli ambulanti dei prodotti, in molti casi pericolosi oltrechè non a norma, venduti illegalmente in molte zone del Centro Storico.