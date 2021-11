Roma-Bodo Glimt, dove vederla e probabili formazioni

Lo precisa subito: “Non giocheranno gli stessi dell’andata”. Josè Mourinho quell’incubo vuole allontanarlo a tutti i costi. I sei gol presi contro il Bodo in Norvegia hanno agitato i suoi sonni e la sua permanenza sulla panchina giallorossa. Una macchia sulla sua infinita carriera che proverà a cancellare.

Per questo degli undici scesi in campo in Norvegia ne giocheranno pochi. Proprio dopo quella partita l’allenatore portoghese li definì ‘inadeguati’ a certi livelli, Infatti molti di loro non sono andati nemmeno più in panchina. Oggi Mou varerà una formazione ibrida: titolari e riserve, quelle che ritiene adatte, dentro insieme.

Nessun esperimento azzardato, gli è già costato troppo: “La Conference è una delle nostre priorità, perché realisticamente possiamo arrivare fino in fondo, ovviamente dobbiamo avere rispetto di tutti, ci sono molte squadre che hanno un livello più alto di quello che la gente pensa”, ha detto il portoghese nella conferenza di presentazione della gara di Conference League.

Roma-Bodo Glimt rappresenterà l’occasione per vedere un Olimpico quasi gremito: saranno più di 50mila i tifosi giallorossi sugli spalti. In tv, invece, la gara sarà visibile su Sky Sport e Dazn. Di seguito la probabile formazione giallorossa:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.