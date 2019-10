Roma, borsone con droga trovato durante intervento per lite in famiglia: arrestato pusher

Roma, borsone con droga trovato durante intervento per lite in famiglia: arrestato...

Segnalazione per lite in famiglia si trasforma in arresto per droga. La scorsa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in via Pincherle, a pochi metri della fermata metropolitana “Marconi”, per una lite in famiglia, su richiesta della vittima, una donna romana di 43 anni.

A seguito dell’intervento, i militari hanno rinvenuto in un borsone in uso al 37enne, con 41 g di cocaina, due bilancini di precisione, materiale vario utile per il confezionamento delle dosi e circa 1.000 euro, ritenuto il provento dell’illecita attività. Il 37enne originario di Latina, con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.