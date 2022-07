Roma brucia, è caos incendi: ecco gli ultimi, dove e quali danni

Roma brucia, è emergenza incendi: pomeriggio infernale. Potrebbe esserci del dolo dietro quanto accaduto nel quadrante nord ovest, con la situazione più difficile con 80 famiglie evacuate e fiamme alte venti metri.

Lingue di fuoco alte fino a 20 metri fino a notte inoltrata. Il fronte di fuoco più devastante nella zona nord della capitale, coinvolgendo l’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Le fiamme hanno “mangiato” il parco del Pineto dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio, poi propagatosi complice il vento caldo, la zona poi in serata è stato teatro del sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri.

Incendi a Roma: dove e cosa è stato danneggiato

Cenere e detriti sono stati portati dal vento anche in zone del centro storico, fino al quartiere Nomentano, tanto che il fumo è stato visibile fin da piazza di Spagna. A seguito dei danni provocati dall’incendio, la circolazione ferroviaria è sospesa per l’intera giornata di oggi, 5 luglio, sulla tratta Roma San Pietro-Vigna Clara, nel nodo di Roma.

Le fiamme hanno guastato alcuni cavi del segnalamento e le barriere antirumore installate lungo la linea. I tecnici al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Partita l’informativa in Procura.

A fuoco Roma e provincia: ecco gli altri roghi

Non solo parco del Pineto. I pompieri e i volontari della protezione civile hanno lavorato anche su tanti altri roghi che si sono sviluppati Roma in provincia, come quello sulla Roma Fiumicino dove hanno bruciato sterpaglie ai lati della carreggiata. Quindi ancora una volta dalle parti di Sant’Angelo Romano, nelle vicinanze di Tivoli. Fiamme anche in via Siculiana, via Ardeatina in zona Tor Marancia dove anche qui è dovuto intervenire un elicottero, via Santa Maria di Galeria e via Acqua Fredda.

Un altro incendio ha rigaurdato la vegetazione a Monte Spaccato: in particolare, in via Montpellier sono state coinvolte delle auto, in via Nazareth evacuate alcune abitazioni. A Roma Sud altri incendi su via Pontina al km 28, e ad Ariccia nei pressi di un agriturismo. Altri incendi poi anche nel comune di Colonna e sulla via Ardeatina a ridosso di una clinica.