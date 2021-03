Roma, brutta caduta a Parma: il quarto posto si allontana

La Roma perde la certezza che finora l’aveva portata al quarto posto: cade contro una ‘piccola’ e scivola fuori dalla zona Champions. Finora con squadre sulla carta inferiori non aveva mai perso un colpo, ieri al Tardini, contro il Parma penultimo, ha incassato due duri colpi che l’hanno mandata KO.

Poche idee e poca cattiveria, così non si vince nemmeno contro una squadra che fino a ieri non aveva ottenuto ancora una vittoria nel 2021. E a poco servono le proteste di Fonseca, furioso con l’arbitro per il mancato rigore concesso per il tocco di Hernani su Pellegrini. Fischiato invece quello di Villar su Pellè, segnato proprio dal brasiliano.

“Una squadra che vuole andare in Champions League non può prendere gol in questo modo. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così”. Ha detto Fonseca a DAZN al termine della partita. Poteva essere una partita aperta perché il Parma aveva bisogno dei tre punti. Hanno segnato, si sono chiusi e abbiamo avuto delle difficoltà. Non si possono avere momenti così, è stato un calo di concentrazione”.

L’allenatore portoghese difende la prestazione degli attaccanti: “Non credo ci sia un problema di attaccanti. Dzeko oggi si è mosso bene, ma la palla non è arrivata nelle buone condizioni. Contro una squadra che si abbassa così è difficile per gli attaccanti. Non è un problema di Dzeko o Borja Mayoral, è un problema collettivo”.