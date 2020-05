Incendio su un autobus Atac della linea 409 questa mattina alle 10.50 circa a Roma in via dell’Acqua Bullicante. Al momento non risultano persone ferite. Sul posto, all’altezza di via Policastro, quartiere Prenestino, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale di Roma Capitale. La strada non è stata chiusa al traffico, ma è stato effettuato un restringimento di carreggiata.