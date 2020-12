Un autobus della linea 06 ha preso fuoco alle 6.30 di questa mattina su via Castel Porziano, zona Infernetto. Fortunatamente non ci sono feriti. Secondo quanto riportato da Atac, il mezzo era in servizio da 18 anni. È il 17esimo autobus nel 2020 a Roma. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.