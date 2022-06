Roma, cadavere 80enne in casa tra rifiuti: macabra scoperta a San Lorenzo

(Adnkronos) – Tiene il cadavere della madre in casa per giorni fino a quando i vicini, insospettiti dal forte odore, chiamano i carabinieri. È successo a Roma, in un’abitazione in via dei Volsci 10, nel quartiere San Lorenzo.

Allertati dai vicini, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un’anziana donna di 80 anni, in avanzato stato di decomposizione. Ad aprire la porta, dopo una lunga trattativa, una 43enne, figlia della defunta e con problemi psichici, che inizialmente non voleva far entrare i militari dell’Arma.

Una volta entrati, i carabinieri della stazione San Lorenzo hanno trovato il cadavere dell’80enne nel corridoio tra i rifiuti. La morte, a quanto si apprende, risalirebbe a diverso tempo fa. Sulla vicenda è arrivata un’informativa in Procura e i pm capitolini potrebbero disporre l’autopsia. Intervenuti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.