Roma, calci e pugni a baristi che non servono da bere: 2 ventenni arrestati all’Eur

Aggrediscono con pugni e calci due baristi che non danno loro da bere: due ragazzi di 22 e 24 anni arrestati dalla Polizia per lesioni personali aggravate e tentata estorsione.

Non hanno gradito il rifiuto i due giovani ragazzi che, entrati in un bar in zona Eur quando il locale stava chiudendo, nella notte fra sabato e domenica, hanno aggredito due baristi con calci e pugni, colpevoli di non aver dato loro da bere.

Prima le minacce ”Se non ci dai da bere avrai problemi quando esci dal locale” poi l’aggressione vera e propria, un pugno al volto di uno dei due – che ha riportato la frattura dello zigomo sinistro – poi ancora, per l’altro dipendente caduto a terra, calci e pugni.

Provvidenziale l’intervento di altri dipendenti, che hanno messo in fuga i due e, degli agenti del Reparto Volanti che, nei consueti e costanti servizi di controllo del territorio, hanno notato la fuga di P.M. e R.A., inseguiti da altre due persone.

Acquisite sommariamente le informazioni sull’accaduto, i poliziotti hanno bloccato i sospettati tra piazza Guglielmo Marconi e via Chopin. Anche grazie alla testimonianza di coloro che avevano assistito al fatto, che hanno riconosciuto nei due giovani di 22 e 24 anni i responsabili dell’aggressione, P.M. e R.A entrambi con precedenti di polizia e con un avviso orale del Questore in atto, sono stati arrestati.

Portati presso il carcere di Regina Coeli, dovranno rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria di lesioni personale aggravate e tentata estorsione.