Roma, calcio, rumors societari? Friedkin saldi al timone

La famiglia Friedkin ha ribadito la volontà di investire nella Roma e fare la squadra sempre più grande. Gli americani non intendono ridurre il proprio coinvolgimento e anzi stare ancor più a stretto contatto con i manager della squadra.

In base ai recenti rumors, non hanno nessuna intenzione di cedere il controllo della società, come dimostra la mancata conferma di una presunta trattativa per la vendita a una cordata araba.

Il target della Roma è aumentare la propria forza internazionale, rafforzando il legame con la città.