Roma, camion investe donna a Colli Albani: morta 40enne

Investimento mortale questa mattina in via Mario Menghini altezza angolo con via Appia Nuova a Roma, zona Colli Albani. Secondo quanto riferito una donna di 42 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion. L’incidente è avvenuto alle 8 circa, ancora da ricostruire la dinamica. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di carro sollevamenti per estrarre il corpo. Sono in corso i rilievi della Polizia locale di Roma. Al momento la strada è chiusa al traffico.