Roma, cane sfugge alla padrona e rimane incastrato in una rete metallica: soccorso dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione a Roma per un cane che era rimasto incastrato con la testa in una rete metallica di recinzione di una casa in vicolo del Casale Rocchi a Pietralata nel quadrante est della Capitale. Sfuggito al controllo della padrona, il cane deve aver tentato di oltrepassare la rete rimanendo però “catturato” dalle maglie metalliche della recinzione.

L’intervento dei caschi rossi è scattato intorno alle 12 di ieri martedì 3 settembre quando una squadra della sede centrale di Via Genova, è intervenuta per il salvataggio del cagnolino incastrato nella recinzione metallica. Una volta liberato, l’animale è stato visitato da un veterinario giunto sul posto e trovato in buone condizioni. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale.

Sull’episodio è intervenuta Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale che ha ricostruito i fatti e ringraziato i soccorritori. L’intervento spiega Prestipino è partito su segnalazione di alcuni cittadini.

“Il cane dopo essere stato liberato e visitato da un veterinario è stato riconsegnato alla proprietaria alla quale era sfuggito. Ringrazio i cittadini per l’attenzione dimostrata nei confronti di un cane trovato in difficoltà e spaventato” dichiara la Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“Un grazie particolare in questo caso ai Vigili del fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine che, con la tempestività dei loro interventi, danno spesso prova di essere risolutivi anche per il benessere e la tutela degli animali” conclude.