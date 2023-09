Roma, caos a Battistini, maxi rissa, 15 persone coinvolte

A Roma ancora un caso di disordine cittadino: si è verificato in zona Battistini, con il coinvolgimento di 15 persone. Una vera e propria maxi rissa: ma come sono andate le cose?

Bottiglie, cocci e pezzi di vetro da usare come lame affilate. È accaduto alla stazione Battistini di Roma: 15 uomini di

origine sudamericana, sembra alterati dall’abuso di sostanze alcoliche, hanno iniziato ad insultarsi, passando poi a degli spintoni che sono sfociati in una maxi rissa.

Nel complesso, è risultato grave un 40 enne a cui avrebbero rotto in testa una bottiglia. La situazione è rientrata con l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato i presenti. Il 40enne, in

condizioni gravi, avrebbe un trauma non fortemente lesivo e, dopo un periodo di convalescenza, dovrebbe riprendersi totalmente.