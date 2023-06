Roma, caos presso un bar in via della Conciliazione

Roma, caos presso un bar in via della Conciliazione, davanti a piazza San Pietro. Tentativo di furto per migliaia di euro dalla borsa di una turista americana che però le insegue e blocca con l’aiuto di un cameriere: protagoniste del tentato furto due ragazze rom finite in manette: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Diverse le chiamate al 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma: la vittima in borsa aveva migliaia di euro e dollari Usa. I carabinieri hanno arrestato e portato via le due ragazze e recuperato la refurtiva riconsegnata alla donna.