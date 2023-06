Roma, caos rifiuti, ecco dove

La città di Roma è colpita un grave problema di gestione dei rifiuti, con immagini che mostrano mini discariche in diverse zone, dall’Appio-Latino a Tor Vergata, da Conca d’Oro al Gazometro.

Ciò ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, poiché i rifiuti organici non raccolti potrebbero attirare insetti e microbi dannosi. Per far fronte a questa emergenza estiva, il Campidoglio ha avviato una corsa contro il tempo.

L’Ordine dei medici ha lanciato un allarme sanitario, sottolineando la necessità di intervenire tempestivamente. Nel frattempo, l’Ama ha pubblicato un bando per il noleggio di mezzi, e la prima offerta è già stata presentata. La municipalizzata ha anche pianificato un’operazione di pulizia straordinaria nei Municipi V, VI e VII, come risposta alle proteste dei cittadini.