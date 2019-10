Roma, caos sulla Roma-Lido per un treno guasto ad Acilia: folla pendolari in banchina

Caos sulla Roma-Lido questa mattina per un treno guasto. Atac informa che la “circolazione è in forte ritardo per guasto a treno stazione Acilia direzione Roma”. Secondo quanto riferiscono testimoni, il treno diretto da Ostia nella Capitale, pieno di pendolari, si è fermato alle 8.20 circa alla stazione di Acilia dove i passeggeri sono stati fatti scendere in banchina, con conseguente sovraffollamento, in attesa della ripartenza. Ripercussioni anche nelle altre stazioni della linea che collega Roma al litorale dove numerosi pendolari attendono l’arrivo dei treni.

Aggiornamento ore 9.40

Rimodulate le corse sulla Roma-Lido: prossime partenze da P.San Paolo 10.00-10.15 da C. Colombo 09.52-10.05-10.25-10.45-11.00