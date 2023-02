Roma Capitale, De Santis (LcR): “Catarci continua a dare numeri su assunzioni e progressioni di carriera: a quando i fatti?”

“L’Assessore al Personale Catarci continua a dare numeri su quanto fatto dalla precedente Amministrazione in materia di concorsi e assunzioni.

Appare quantomeno bizzarro il fatto che parli di ‘inversione di tendenza’ rispetto al passato, dal momento che noi abbiamo assunto oltre 6000 risorse e l’attuale esecutivo capitolino soltanto 200, peraltro a seguito di concorsi indetti ed ereditati dalla Giunta Raggi.

Così come appare singolare il suo volersi intestare i meriti per i 55 dirigenti appena assunti, reclutati grazie a una procedura selettiva bandita sotto il mio assessorato.

Ancora: sulle progressioni di carriera Catarci dimentica che, durante l’Amministrazione Raggi, ne sono state avviate ben quattro dopo anni di blocco totale, a fronte del mortificante zero assoluto della sua attuale gestione.

Per quanto concerne il contratto decentrato, tocca rammentargli che, a seguito del nostro sblocco del salario accessorio, sono arrivati ben due rinnovi di contratto. Rinnovi che il Campidoglio continua a procrastinare in quanto l’ipotesi di costituzione del fondo prospettata alle organizzazioni sindacali non ha ancora incontrato il favore di quest’ultime, con evidente pregiudizio per i dipendenti tuttora in speranzosa attesa.

E cosa dire a proposito dell’inspiegabile cancellazione del concorso di Polizia Locale da noi previsto per il 2022 che, di fatto, ha condannato il Corpo ad altri anni di preoccupante sottorganico?

Si potrebbe continuare all’infinito, dal momento che la lista delle inesattezze pronunciate dall’Assessore al Personale è piuttosto lunga.

Tuttavia, è molto più utile chiedergli come mai temi essenziali come lo smart working o la Scuola di formazione capitolina siano stati relegati ad argomenti di Serie C da un Assessorato che, oramai, sembra avere una guida più burocratica che politica“.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis (nella foto).

Max