Roma, carabiniere trovato senza vita

Il corpo senza vita di un carabiniere in servizio a Roma, con incarichi non operativi, è stato rinvenuto all’interno della propria auto a Capannelle.

Dai primi riscontri, il militare si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza, lasciando uno scritto in cui spiega il gesto, legato a motivi personali. Solo poche ore fa a Fermo, un ufficiale dei carabinieri in servizio si è ucciso in casa, sparandosi con la pistola di ordinanza. Aveva 55 anni e abitava in città da circa un anno e mezzo.

seguono aggiornamenti