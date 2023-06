Roma. Casini-Leoncini (Iv): “Carta d’identità, una missione impossibile, la città dei 15 minuti resta un miraggio”

“I romani che vogliono rinnovare la carta di identità stanno diventando sempre più consapevoli, loro malgrado, del fatto che si tratta di una missione quasi impossibile e si approcciano ormai con una certa rassegnazione al sistema di prenotazione online Agenda Cie.

I tempi per un appuntamento sono lunghissimi – parliamo di alcuni mesi di attesa, magari per trovare disponibilità in un Municipio lontano dalla propria residenza – e questo nonostante le tante rassicurazioni su snellimento e semplificazione delle procedure che arrivano periodicamente dell’Amministrazione.

Gli Open Day del week end sono un’iniziativa apprezzabile, ma è evidente che non possono bastare a far fronte alle richieste né tantomeno rappresentare la soluzione del problema. Sull’erogazione di un servizio così importante per i cittadini serve insomma un cambio di passo che purtroppo ancora non vediamo. La tanto sbandierata città dei 15 minuti resta un miraggio”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

