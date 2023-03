Roma, Casini-Leoncini-Marziali (Iv): “Bene lo sgombero dell’area verde presso la stazione Val d’Ala”

“Pochi giorni fa, raccogliendo il grido d’allarme dei residenti, avevamo presentato un’interrogazione sull’insediamento abusivo sorto a ridosso della stazione Val d’Ala. Una vera e propria baraccopoli in piena città. La questione ci sembrava urgente, vista la situazione di assoluto degrado che si era creata.

La risposta delle istituzioni per fortuna è arrivata: l’area è stata infatti sgomberata questa mattina dal Gruppo Nomentano della Polizia Locale, in sinergia con la Polizia di Stato. Davvero una buona notizia, che accogliamo con soddisfazione. Ringraziamo le forze dell’ordine e gli operatori della Sala operativa sociale per prezioso lavoro che hanno svolto.

Chiediamo ora che l’operazione di bonifica si completi del tutto, con la messa in sicurezza dell’area e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, in modo da scongiurare nuove occupazioni.

Ci auguriamo inoltre che l’Amministrazione si impegni in un serio progetto di riqualificazione e sviluppo della zona, come da tempo i cittadini chiedono”. Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marta Marziali, consigliera IV del Terzo Municipio.

Max