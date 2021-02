Roma, c’è da sciogliere il nodo Dzeko-Fonseca: i tifosi chiedono unione

Forse non basterà una stratta di mano a ricucire il rapporto, servirà la mediazione pressante della società. Dzeko e Fonseca si ritrovano di nuovo faccia a faccia: speravano di non incrociarsi più, eppure il mercato ora li costringe a convivere per almeno altri sei mesi. Un tempo abbastanza lungo per rovinare il clima di uno spogliatoio e rallentare il percorso che vede i giallorossi al terzo posto.

Per questo ieri i tifosi con uno striscione esposto allo stadio Olimpico hanno chiesto ad allenatore e capitano di trovare un accordo, di fare almeno buon viso a cattivo gioco: “Dzeko e Fonseca, combattete uniti per la maglia”, è stato l’appello. Il braccio di ferro tra i due va avanti da giorni, ma il rapporto si era incrinato già da tempo.

La rottura totale è arrivata nel tunnel dell’Olimpico dopo la sconfitta con lo Spezia in Coppa Italia: le urla dei due sono rimbalzate nei corridoi e fanno ancora rumore. Si è cercato di trovare una soluzione che accontentasse tutti: ovvero la cessione di Dzeko, anche in Italia. Così è nata l’idea di uno scambio con l’Inter per Sanchez, naufragata a causa della differenza di ingaggio dei due giocatori.

Ora che il bosniaco è rimasto a Roma i due dovranno ritrattare le proprie posizioni, fare un passo indietro, aiutati dalla società. La prima risposta arriverà sabato, nella delicata gara con la Juventus. La convocazione di Dzeko sarebbe già un primo passo dopo le due tribune consecutive dell’attaccante. La mano tesa invocata ieri dai tifosi.