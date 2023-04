Roma, Celli: “Città dei 15 minuti sfida per ricostruire fiducia con i cittadini”

“La città dei 15 minuti è una grande sfida sulla quale ricostruire la fiducia con i cittadini. È un obiettivo cruciale che affiancherà i grandi impegni dei prossimi anni. Puntiamo alle opere e alle infrastrutture utili a rilanciare Roma anche a livello internazionale, ma dobbiamo assicurare nel medio periodo i servizi essenziali e di prossimità in ogni quartiere, attesi da anni, per migliorare la qualità della vita. Roma è tante città diverse, con distanze e differenze evidenti, ognuna con le sue peculiarità e problematiche. È importante attivare dal basso un’azione di conoscenza per modellare il nostro piano con interventi davvero utili a ricucire e riconnettere il centro con la periferia, per dare a tutti pari dignità. Facciamolo mettendo sempre al centro le persone”. E’ quanto ha affermato la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli contestualmente alla seconda edizione di “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti” presso il Teatro Biblioteca di Quarticciolo.

(sg)