Roma – Celli (Pd): “Urge ripartire dai territori per ricostruire la fiducia tra cittadini, politica ed istituzioni”

“I risultati del voto di domenica, così come il dato relativo all’astensionismo, ci fanno capire che bisogna ripartire dai territori per ricucire il rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni e politica. A Roma, nell’ultimo anno, la nostra amministrazione ha messo in campo un lavoro importante e serio, avviando una ricostruzione profonda. Ma ciò evidentemente non è bastato”.

Dunque, “È necessario aprire una riflessione all’interno del Partito Democratico, perché si tratta di una questione nazionale e non solo romana. Dobbiamo rimettere al centro della nostra visione e azione i temi nevralgici per le famiglie, i lavoratori, i giovani, per l’intero tessuto sociale ed economico. E’ fondamentale tornare ad avere la capacità di intercettare e raccogliere realmente le esigenze e le emergenze, ancora più evidenti in questa fase storica, e trasformarle in impegni e risposte efficaci all’interno delle istituzioni. Dobbiamo andare oltre i personalismi e guardare alla collettività. Va allargato il nostro orizzonte al mondo civico e alle migliori energie professionali e del territorio che oggi non si riconoscono nelle forze politiche e che potranno invece trovare nella nostra proposta un punto di riferimento. Solo così possiamo assumere una rinnovata e responsabile spinta propulsiva per essere concretamente al fianco di chi ha più bisogno e delle fasce più deboli e, quindi, tornare ad essere attrattivi. Concludo facendo i complimenti ai nuovi parlamentari e, in particolar modo, agli eletti romani”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Max