Roma, centro antiviolenza del Gemelli “Sos Lei”: in 18 mesi aiutate 113 donne

Un panchina rossa da oggi al Policlinico Gemelli di Roma contro la violenza sulle donne. Un simbolo accompagnato dai fatti, quelli del Centro Antiviolenza “Sos Lei” che in 18 mesi di attività ha ricevuto oltre 650 contatti telefonici e aiutato 113 donne, supportate dal punto di vista legale e psicologico per uscire da contesti di violenza. Dati diffusi in occasione del convegno “La violenza sulle donne: oltre la notizia” con esperte, medici, artiste e giornaliste in corso quest’oggi al Policlinico Gemelli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il Centro “Sos Lei” del Policlinico Gemelli, nato grazie alla partnership fra Windtre, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Associazione Assolei, opera dal 1° marzo 2023, in sinergia con le forze dell’ordine, con le quali collabora per la redazione delle denunce e la ricerca, se necessario, di case rifugio.

Le richieste d’aiuto, più del 70% sono donne italiane

In generale, i numeri del primo anno e mezzo di attività di “Sos Lei” descrivono un fenomeno trasversale, confermato dall’eterogeneità delle richieste ricevute sia per età, sia per nazionalità, che per estrazione sociale. Più nel dettaglio, analizzando i casi supportati nel solo 2024, delle donne aiutate dal Centro più del 70% sono italiane, anche per una maggiore difficoltà delle donne di provenienza straniera nel chiedere aiuto.

Del totale dei casi accolti da gennaio scorso, il 45% ha tra i 18 e i 40 anni, la metà ha più di 40 anni, mentre il 4% è minorenne. Ai numerosi casi di violenza fisica, psicologica o verbale, si accompagnano anche un numero rilevante di fenomeni di violenza digitale e stalking (7%) e di violenza economica (5%).

Orari e telefono dedicato

“Sos Lei” è situato all’interno del Percorso Donna del Pronto Soccorso Gemelli con ingresso riservato all’esterno, e accoglie tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamenti. Il Centro è aperto il lunedì mattina dalle 09:30 alle 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17 con una reperibilità telefonica h24 al numero 320.346.4044 raggiungibile anche tramite messaggio sms e WhatsApp. Per gli altri giorni della settimana l’accoglienza e i colloqui sono garantiti presso le altre sedi di Assolei, offrendo di fatto alle donne che si rivolgono al Policlinico l’assistenza per l’intera settimana anche in presenza.