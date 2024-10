Dalla festa per lo scudetto della Roma al Circo Massimo al gelato a forma di Colosseo che si scioglie sui sampietrini. Volti, luoghi e simboli della Città Eterna colti in uno scatto da 15 fotografi e proposti fino al 9 marzo 2025 al Museo di Roma in Trastevere nella mostra Roma ChilometroZero. Una esposizione dedicata all’incontro tra la città di Roma e il linguaggio della fotografia, alla scoperta e riscoperta del territorio.

Roma ChilometroZero, in mostra il racconto della città di 15 fotografi

Roma ChilometroZero è un progetto fotografico dedicato alla città di Roma che nasce come una campagna fotografica lanciata da Leica Camera Italia in collaborazione con Contrasto nel 2022, diretta ai fotografi che vivono nella capitale. L’obiettivo: verificare quali possano essere oggi in una città da sempre ritratta, fotografata, rappresentata ed evocata, i confini reali e immaginari del suo spazio urbano in continua trasformazione.

Una commissione di cinque esperti – Simona Antonacci, Maurizio Beucci, Simona Ghizzoni, Francesca Marani e Alessandra Mauro – ha selezionato 15 autori tra oltre 200 candidati. I fotografi scelti, muniti ognuno di una fotocamera Leica e accompagnati dai cinque “tutor” che li hanno seguiti nei loro diversi percorsi, hanno scelto un tema, un itinerario particolare, una propria visione di Roma.

L’esposizione, a cura di Alessandra Mauro con Suleima Autore, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata da Leica Camera Italia con Contrasto. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

Gli scatti

La mostra Roma ChilometroZero rappresenta una ricognizione originale e a suo modo unica di gran parte della città. Tra gli scatti visibili al Museo in Trastevere ci sono “Fuori raccordo” di Francesca Spedalieri, “Sentieri” di Matteo Capone, “Il gioco dei timidi” di Andrea Agostini, “Velaria” di Gianni “Gianorso” Rauso, “Parco della fotografia” di Simona Filippini.

E ancora “L’oasi” di Sara Nicomedi “Terza persona plurale” di Linda Acunto, “Pietre” di Nicoletta Leni Di Ruocco e Massimiliano Pugliese, “Pubbliche intimità” di Alfredo Corrao, “Around angelus” di Paolo Ricca, “Sempre e comunque” di Gianluca Abblasio, “Torpigna” di Alessio Cupelli, “Malandrino” di Valerio Polici, “Sponde” di Clelia Carbonari e “A.A.A.A. – Avventure Atomiche d’Agosto e d’Asfalto” di Lavinia Parlamenti.