Roma, chiusa via San Pio X per voragine: traffico in tilt in zona Vaticano

Roma, chiusa via San Pio X per voragine: traffico in tilt in...

Via San Pio X a Roma è stata chiusa oggi per una voragine: traffico congestionato in zona Vaticano. Roma Mobilità informa che “In zona Vaticano, per un cedimento del manto stradale è chiusa via San Pio X. Il traffico è deviato su via della Traspontina. Chiuso anche l’accesso a via San Pio X da ponte Vittorio. Ripercussioni sul lungotevere”.

Deviazioni bus Deviata la linea di bus 982. Direzione XVII Olimpiade, segue il normale percorso fino a corso Vittorio Emanuele, poi prosegue sul lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto I, piazza dei Tribunali, via Triboniano, piazza Adriana, via Crescenzio, quindi normale percorso. Direzione Quattro Venti, normale percorso di linea fino a piazza Pia, prosegue poi sul lungotevere Vaticano, prende la rampa per il lungotevere in Sassia, quindi normale percorso. Per la chiusura di via San Pio X si spostano anche le linee 40 e 62: in direzione Borgo Sant’Angelo/Traspontina limitano sul lungotevere in Sassia. Le linee 23, 34 e 280, invece, proseguono sul lungotevere, Ponte Umberto, piazza dei Tribunali e piazza Adriana.

Aggiornamento ore 14

A causa della voragine su via San Pio X, è stata chiusa anche Via Ildebrando Gregori in direzione Borgo Santo Spirito.

Aggiornamento ore 14.30

I vigili del fuoco, intervenuti in via San Pio X alle 10 circa, hanno constatato il cedimento della parte sotto il manto stradale per la rottura di una condotta delle acque nere. A scopo precauzionale i pompieri hanno provveduto a chiudere la strada al passaggio dei veicoli nei due sensi di marcia, lasciando il transito a quello pedonale.