Roma, chiuso per allagamento sottopasso stazione Tiburtina: alberi su strada a Parioli

Alberi caduti e allagamenti, proseguono i disagi da maltempo nella Capitale. Per allagamento è stato temporaneamente chiuso al traffico a Roma il sottopasso della stazione Tiburtina altezza via Tiburtina direzione Gra. Le linee 111-211-309-409 direzione centro deviano Lega Lombarda-Provincie-Lega Lombarda. Linee 71-163-448-492-545 direzione centro deviano Lega Lombarda-Provincie-Valerio Massimo-Tiburtina. Disagi anche in zona Parioli dove questa mattina è stata chiusa al traffico via Anna Magnani altezza viale della Moschea per la presenza di alberi sulla strada. Sono in atto le operazioni di rimozione.

Sempre per allagamento è chiusa via Giustiniano Imperatore altezza vicolo di Grotta Perfetta (Stazione S. Paolo Metro B).



La Roma Tpl fa sapere che, per le conseguenze del maltempo è ancora chiusa via Sansoni. La linea di bus 437, quindi, non percorre via Sansoni e via Salviati. In via della Giustiniana altezza Via Cassia Bis possibili difficoltà di circolazione per un grosso masso sulla carreggiata. Via Romeo Rodriguez Pereira fra Via Andrea Baldi e Largo Giorgio Maccagno strada chiusa al traffico per voragine da mezzanotte del 3 novembre.