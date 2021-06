Roma, cinghiali a spasso tra tombe e loculi, ecco dove

Cinghiali a spasso tra tombe e loculi. Succede al Cimitero Flaminio dove nei giorni scorsi un paio di grossi esemplari sono stati immortalati mentre vagavano per i viali del camposanto che sorge ai margini di Prima Porta, all’estremo nord di Roma tra la Riserva Naturale della Marcigliana e il verde del Parco di Vejo.

Cinghiali a spasso nel cimitero a Roma

I cinghiali hanno invaso anche il cimitero più grande di Roma, proprio in pieno giorno quando sono centinaia i cittadini che si recano in visita ai cari defunti. Girano intorno a tombe a terra e loculi, almeno lontani dalle palazzine.

Non una novità i cinghiali a Roma nord. Sono ovunque: da Monte Mario, in zona Trionfale, a Tomba di Nerone e Giustiniana sull’asse Cassia. Prendono d’assalto cassonetti e giardini pubblici. Vagano tra le auto parcheggiate, davanti ai cancelli delle palazzine costringendo pure qualche residente a desistere dall’uscire di casa. A Le Rughe, sulla Cassia bis, una donna è stata letteralmente “rapinata” della spesa nel parcheggio del supermercato. La settimana scorsa attimi di paura per un giovane della zona rimasto per alcuni minuti chiuso dentro l’area cani del Parco Marta Russo, circondato da circa quindici cinghiali, tra grandi e cuccioli.

Un problema mai risolto quello dei cinghiali a Roma. Negli ultimi cinque anni migliaia di segnalazioni, da Spinaceto a La Giustiniana, Settecamini e Prima Porta. Nessuna soluzione. Il protocollo d’intesa sottoscritto nel settembre del 2019 tra Regione, Comune e Città Metropolitana, è stato variamente interpretato dalle istituzioni coinvolte: ne sono scaturiti immobilismo e “scarica barile” su competenze e responsabilità. Nel mentre la città continua ad essere invasa dai cinghiali, i cittadini sottoposti al pericolo: adesso anche all’interno del cimitero.