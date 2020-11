Roma-Cluj, probabile formazione e dove vederla in Tv

Roma-Cluj potrebbe segnare il primo traguardo raggiunto dalla squadra giallorossa. Che vincendo domani sera contro la squadra rumena si avvicinerebbe alla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Dzeko e compagni giocheranno con il lutto al braccio per ricordare la scomparsa di Gigi Proietti.

Fonseca per la gara valida per la terza giornata del girone di Europa League dovrebbe affidarsi nuovamente ad un massiccio turnover, come fatto nelle due precedenti gare in Europa. Spazio quindi ancora a Boja Mayoral in avanti. Il giovane spagnolo, arrivato nell’ultimo mercato, è il sostituto naturale di Dzeko, destinato quindi alla panchina.

Proprio oggi la Roma avrebbe dovuto prendere parte all’udienza sul ricorso presentato dalla società giallorossa dopo il ko a tavolino deciso dal Giudice sportivo per Verona-Roma. L’udienza è stata rinviata però al prossimo 9 novembre. La squadra giallorossa ha presentato ricorso dopo che il Giudice Sportivo ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver inserito il calciatore Diawara nella lista degli Under nonostante avesse compiuto i 22 anni di età.

Di seguito la probabile formazione giallorossa in vista della gara di domani contro il Cluj:

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 20 Fazio, 24 Kumbulla, 5 Jesus; 33 Peres, 14 Villar, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 31 Mkhitaryan; 21 Borja Mayoral.