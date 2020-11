Roma-Cluj, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Quattro punti in due partite e testa della classifica occupata. La Roma non deve preoccuparsi molto per quanto riguarda il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League, anche se l’ultimo pareggio a reti inviolate contro il CSKA Sofia ha fatto sorgere qualche dubbio sulle potenzialità delle riserve giallorosse.

Per questo la partita di questa sera contro il Cluj all’Olimpico – ore 18 – valida per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League, rappresenta un interessante banco di prova per diversi elementi. Primo tra tutti Borja Mayoral, designato sostituto di Dzeko che ha il compito di non far rimpiangere il colosso bosniaco quando siete in panchina.

Roma-Cluj, dove vederla in Tv

Impresa complicata per chiunque, figurarsi per un ragazzo appena arrivato in una piazza come Roma. Proprio attraverso partite come quella di stasera con il Cluj il talento dell’ex Real Madrid può trovare terreno fertile. Mayoral non sarà l’unico cambio rispetto alla vittoria con la Fiorentina, Fonseca conferma l’inclinazione al massiccio turnover in Europa.

La partita in programma stasera alle 18 e 55 sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Di seguito la probabile formazione giallorossa contro il Cluj:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo.Pellegrini; Borja Mayoral. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Mirante, Boer, Juan Jesus, Smalling, Karsdorp, Veretout, Pedro, Zalewski, Milanese, Dzeko.