Roma, Comitato per l’ordine e la sicurezza: previsti più controlli anti-assembramento nel fine settimana

Si è tenuta ieri pomeriggio a Roma la riunione del comitato per la sicurezza, che si è chiusa con l’approccio ormai collaudato “modello Roma” per il prossimo fine settimana. Sono previsti più presidi e controlli delle forze dell’ordine per la città, transenne per contingentare gli ingressi nelle vie centrali dello shopping in caso di affollamento e messaggi pre-registrati tramite megafoni per ricordare il distanziamento sociale.

Principi ai quali romani e non si sono ormai abituati, con checkpoint degli agenti con il compito di redistribuire il transito delle persone nelle strade più affollate anche in vista delle festività natalizie.

Obiettivo delle misure, dunque, evitare assembramenti per non far risalire la curva epidemiologica ed impedire quelle scene viste lo scorso weekend al Pincio, dove sabato centinaia di giovani, si sono dati appuntamento per una rissa e un maxi-assembramento.

“Evento grave da monitorare attentamente”, aveva detto il prefetto della città Matteo Piantedosi, ora al lavoro per far in modo che non si ripeta.

