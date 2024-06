Roma commercio – Casini e Leoncini (Iv): “Sull’occupazione del suolo pubblico è anarchia totale, servono nuove regole”

“Sono passati quasi tre anni dall’inizio della consiliatura e Roma non ha ancora adottato un regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. Se ne parla da tempo ma nulla di concreto si vede, sebbene la Giunta abbia di recente approvato delle linee guida che dovrebbero andare a regolamentare il settore, ma che non sono arrivate in Aula e che nessuno ha visto. Al momento vige in città la completa anarchia.

Da un lato ci sono i commercianti virtuosi, che rispettano norme e procedure e che magari aspettano mesi per ottenere un’autorizzazione di occupazione suolo pubblico, dall’altro ci sono invece esercenti incuranti di tutto – tanto nessuno li controlla e nemmeno li sanziona – che in sfregio a qualunque regola occupano abusivamente le strade con tavolini, sedie e materiali di ogni tipo. Questo accade persino sotto al Campidoglio, a via d’Aracoeli per esempio, dove in qualche punto espositori e cavalletti pubblicitari abusivi ostruiscono addirittura il passaggio ai pedoni, costringendoli ad attraversare sulla carreggiata. Uno spettacolo indegno. Ci auguriamo che la Capitale possa presto beneficiare di un quadro normativo chiaro e definito, che premi la qualità dell’offerta e favorisca la crescita del settore, a vantaggio dei cittadini, dei turisti e di tutti quegli operatori che vogliono lavorare bene nel rispetto delle regole”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

