Roma – Commissione Pari Opportunità, Cicculli: “Più fondi per la prevenzione della violenza di genere”

Roma come città sicura che garantisce la vivibilità dei territori a chiunque la attraversi con particolare riferimento alla prevenzione della violenza di genere nello spazio pubblico.

Questo il tema al centro della Commissione Pari Opportunità di oggi che ha visto la partecipazione dell’assessora Monica Lucarelli e di Marilena Grassadonia, responsabile dell’Ufficio diritti LGBTQI+. L’assessora, competente da pochi giorni anche per i temi della sicurezza, ha riportato il lavoro in corso con la Prefettura, anche a seguito dei recenti episodi di violenza a Roma, sulle attività di mappatura del territorio anche in collaborazione con la Areti Spa per garantire l’illuminazione e l’accessibilità delle strade.

Ha inoltre riferito della disponibilità di 9 mln di euro per la sicurezza urbana da affiancare, come ritenuto opportuno nella seduta di commissione, a nuove risorse per lo sviluppo di attività culturali e aggregative.

“Un reperimento di fondi trasversale che coinvolge varie commissioni e assessorati capitolini e comuni limitrofi, come ribadito anche dalla consigliera Biolghini, delegata alle Pari Opportunità per la Città Metropolitana, che può concretizzarsi nell’ormai imminente discussione sul Bilancio – dice la presidente Michela Cicculli – Un investimento che integra il lavoro al fianco dei centri antiviolenza e con l’ufficio LGBTQI+ che parteciperà a breve ai lavori di RE.A.DY la rete degli enti locali contro l’omotransfobia”.

