Roma, compra un orologio da 13.000 euro con carta di credito rubata: arrestato

Ha prima rubato una carta di credito a un turista americano a Roma, poi con la stessa ha effettuato l’acquisto di un orologio di lusso che ha insospettito società di servizi finanziari collegata alla carta. Così è stato incastrato un uomo cileno di 41 anni, arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro su mandato della Procura della Repubblica di Roma con l’accusa di aver usato indebitamente una carta di credito rubata per effettuare acquisti di alto valore.

Roma, ruba carta di credito e compra un orologio

L’inchiesta è partita a seguito di una segnalazione effettuata da una società di servizi finanziari, che aveva notato una transazione sospetta. I Carabinieri hanno avviato una serie di verifiche, utilizzando le immagini delle telecamere di sicurezza di un negozio e incrociando i dati presenti nei database finanziari. Un lavoro investigativo che ha consentito agli inquirenti di raccogliere prove significative sul comportamento illecito dell’uomo.

Secondo le ricostruzioni, l’episodio incriminato risale a maggio 2023, quando il 41enne cileno avrebbe acquistato un orologio di lusso del valore di 13.000 euro, utilizzando una carta di credito rubata. La carta apparteneva a un turista americano e risultava emessa dal circuito finanziario della società che ha denunciato l’attività sospetta. L’orologio, di alto prestigio, è diventato l’oggetto chiave dell’indagine, portando i Carabinieri a focalizzare le attenzioni sul sospettato.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno fornito al giudice elementi probatori sufficienti per decidere di disporre la custodia cautelare in carcere. Il 41enne cileno è ora sottoposto alla misura restrittiva, in attesa degli sviluppi giudiziari e di un eventuale processo.

