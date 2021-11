Roma, conferma anche in Europa: i giallorossi passano il turno di Conference League

Serviva una vittoria, e una vittoria è arrivata. La Roma supera in scioltezza lo Zorya e passa il turno di Conference League. Un 4-0 sugli ucraini che conferma il momento positivo dei giallorossi, reduci dalla vittoria in campionato sul Genoa. Oltre i tre punti due belle notizie per Mourinho: Zaniolo ha trascinato la squadra e Abraham (doppietta) è tornato al gol.

L’allenatore portoghese non può che essere soddisfatto della sua squadra: “Contento del segnale che abbiamo dato, avevamo la responsabilità di vincere e andare avanti nel girone, ma non abbiamo finito: vogliamo arrivare primi. Abbiamo fatto molto bene sin dal primo minuto, il risultato alla fine è anche bugiardo. Abbiamo creato tanto, potevamo farne 5-6, sono soddisfatto sia del gioco che delle prestazioni individuali”.

Decisivo per la vittoria Nicolò Zaniolo, che Mourinho sta gestendo per aiutarlo a tornare al top: “Nelle ultime gare era andato in panchina perché aveva avuto problemi, si era allenato poco e poi in questo nuovo schieramento gli avevo preferito Shomurodov perché era più abituato a giocarci, ma oggi ha giocato benissimo. L’avevo detto alla vigilia, non mi aspettavo nulla da lui ma di più da tutti, volevo un atteggiamento diverso e l’ho ottenuto”.

L’altra bella notizia della giornata di ieri è l’esordio del giovane Missori, 17 anni. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili giallorosse, ha commentato così la sua prima gara con i grandi: “Un’emozione indescrivibile, io che sono cresciuto dentro questa società, il mister mi ha chiamato e mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto per questo. Mourinho mi ha chiamato e io mi sono fatto trovare pronto senza timore e senza ansia. Ci abbiamo scherzato su prima di entrare e a fine partita mi ha regalato un pallone per l’esordio. Il mister è un grande allenatore da sempre ed è un privilegio allenarmi con lui. Quando mi chiama mi faccio sempre trovare pronto, do sempre il massimo e il sacrificio che faccio è stato ripagato”.