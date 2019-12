Roma, continua la rincorsa Champions. Fonseca: “Florenzi? Nessun problema con lui”

Dopo un primo tempo chiuso in sofferenza la Roma trova un’importante vittoria casalinga contro la Spal che vale la rincorsa ad una zona Champions affollata e agguerrita. La squadra di Fonseca ha chiuso i primi 45 minuti sotto nel punteggio nonostante la buona prestazione offerta. Il rigore di Petagna aveva spaventato, il secondo tempo ha portato tutto sui binari giusti.

Nella ripresa la Roma ha aggiustato la mira e trovato prima il pareggio con l’autogol di Tomovic, poi il sorpasso firmato Perotti. A chiudere la gara sul definitivo 3-q ci ha pensato Mkhitaryan, entrato al 79’ e subito pronto a diventare protagonista della vittoria giallorossa che vale il quarto posto in attesa della gara tra Cagliari e Lazio.

Fonseca: “Questo è lo spirito giusto”

Aggiornamento 23:00

Al termine della gara Fonseca ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliamo molte occasioni, ma abbiamo giocato con intensità e velocità. Non era giusto il risultato dell’intervallo, poi nel secondo tempo la squadra ha creato più occasioni e abbiamo trovato il gol”.

Il portoghese ha poi continuato: “Oggi era importante vincere, tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento, dobbiamo avere sempre questo spirito”. In chiusura un commento sulla situazione legata a Florenzi: “”Oggi ha giocato molto bene e come ho detto sempre è un gran professionista, non ho nessun problema con lui. A volte è questione di opzioni, ma come potete vedere se avessi problemi con lui non giocherebbe. Invece non ci sono problemi”, ha concluso Fonseca.