Roma, contributi a sostegno degli impianti sportivi comunali, Bonessio: “Domani la proposta arriva in Aula”

“Grazie ad un ottimo lavoro di squadra, le Commissioni Sport e Bilancio di Roma Capitale, nella recente seduta congiunta, hanno votato all’unanimità la proposta di deliberazione che destina 300 mila euro di contributi a fondo perduto ai gestori degli impianti sportivi dipartimentali e municipali di proprietà del Comune di Roma.

Il contributo verrà erogato, a domanda dei concessionari, sulla base di specifici parametri e indicatori previsti nella Proposta di Deliberazione.

Si tratta di un atto con cui l’Amministrazione Capitolina prevede un parziale, e sicuramente ancora insufficiente, ristoro ai concessionari degli impianti sportivi comunali alle prese con l’aumento vorticoso delle bollette energetiche. Situazione decisamente critica soprattutto per quegli impianti considerati mega-energivori come le piscine”, afferma il presidente della Commissione Sport Nando Bonessio.

“Dopo il provvedimento già approvato la scorsa settimana, che prevedeva la riduzione del 90% dei canoni per i mesi gennaio-marzo 2022 relativi ai diritti d’uso delle strutture sportive scolastiche dovuti dalle A.S.D. affidatarie dei Centri Sportivi Municipali, è stato apposto un nuovo tassello per dare risposte concrete al settore del servizio sportivo pubblico che, dopo la grave crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, ancora non riesce a ripristinare quell’equilibrio economico-gestionale indispensabile a garantire la continuità del servizio.

Ringrazio in particolare la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e i consiglieri Parrucci e Trabucco, co-firmatari del documento e con i quali ho redatto la proposta di deliberazione che va nella direzione di supportare un servizio irrinunciabile per la Capitale.

Continuo a sostenere che se il Parlamento intende riconoscere rilievo costituzionale allo sport è giusto che tutte le istituzioni, ad ogni livello, se ne facciano carico sostenendolo in ogni modo possibile. La pratica sportiva ha ricadute importanti in termini di migliore qualità della vita, lotta all’obesità e riduzione della spesa sanitaria.

Eppure, soprattutto in questo contesto di crisi economica-finanziaria e di inflazione questa è la prima spesa ad essere tagliata dalle famiglie.

Il settore sportivo, quale prezioso servizio erogato alla persona, ha bisogno di un aiuto. Non possiamo perdere altro tempo. Per questo ho chiesto, e la conferenza dei capigruppo ha accettato, che la proposta di deliberazione sia discussa in Aula Giulio Cesare già domani martedì 15 novembre per l’approvazione finale” conclude Nando Bonessio.

Max