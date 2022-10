Roma, controlli interforze all’Esquilino

Controlli all’Esquilino e nell’area della stazione Termini, dopo la rimodulazione del piano di sicurezza. Altri due servizi straordinari interforze nell’area di piazza Vittorio, e alle vicinanze della Stazione Termini.

Nel corso del servizio sono state controllate 234 persone; 6 sono state accompagnate negli Uffici di Polizia per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale: 14 posti di controllo e verifiche su 96 veicoli, di cui 49 sanzionati per violazioni al Codice della Strada ed un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza.

E ancora: controllati 37 esercizi commerciali ed elevate 12 sanzioni amministrative.