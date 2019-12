Roma, controlli pass disabili: 14mila multe e 200 permessi ritirati

Utilizzo illegale del pass disabili, nei primi dieci mesi del 2019 circa 48mila controlli: 13.900 multe e 200 permessi ritirati. Particolare attenzione alla tutela di chi ha reali esigenze e che si vede negato un diritto: da chi occupa un posto riservato ai disabili senza averne titolo, agli accertamenti sui contrassegni falsi o su chi ne fa un uso scorretto, oltre alle verifiche sulla regolarità degli stalli di sosta, sono circa 48 mila i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nei primi dieci mesi di quest’anno, e oltre 200 i permessi per disabili ritirati perchè scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare.



Ammontano a 13.900 le infrazioni rilevate, tra queste sono 7.600 le violazioni per sosta illecita su spazi riservati ai disabili, poco più di 2mila quelle nei confronti di chi, pur avendo un contrassegno, ha occupato lo spazio riservato ad altro assegnatario. Circa 3.900 invece per soste irregolari su scivoli e raccordi destinati al transito di persone con disabilità. Altri illeciti hanno riguardato uso improprio del pass disabili e delle strutture a loro riservate.