Controlli straordinari dei carabinieri nel centro storico di Velletri, comune alle porte di Roma. Nel fine settimana, è stato messo in campo un dispositivo di 18 militari su 9 auto che tra venerdì e le prime ore del sabato ha controllato 84 persone, 31 veicoli, 6 esercizi commerciali e 7 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Roma, controlli straordinari nel centro storico di Velletri

Nel corso del servizio sono state elevate 3 sanzione al codice della strada e, all’interno di un bar del centro, è stata identificata una lavoratrice senza regolare assunzione – aspetto segnalato al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma che provvederà a valutare l’entità delle eventuali violazioni e delle connesse sanzioni amministrative.

Infine, un 27enne di Velletri, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché nel corso del controllo domiciliare veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 685 grammi di hashish. L’arresto è stato poi convalidato ed il Giudice ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

I controlli straordinari sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Velletri finalizzati alla prevenzione dell’illegalità diffusa e di eventuali forme di degrado urbano nel centro storico veliterno. Con particolare attenzione ai luoghi più frequentati.