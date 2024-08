Controlli a tappeto sulle strade del litorale di Roma ma anche nei pressi dei locali della movida e sulle spiagge. Prosegue l’impegno dei carabinieri che anche la scorsa settimana hanno rafforzato il dispositivo per il controllo del litorale da Ostia a Fregene, con particolare riguardo alle zone di afflusso turistico e al controllo preventivo della “movida notturna” con numerose verifiche con etilometro e posti di controllo stradale all’uscita dai locali.

Roma, controlli sul litorale da Ostia a Fregene: 6 arresti e 11 denunce

L’obiettivo è arginare gli incidenti, garantire un sano divertimento ai fruitori della movida e nel contempo tutelare i residenti e la loro tranquillità. Il bilancio dell’attività nell’ultima settimana dai militari della Compagnia di Ostia parla complessivamente di 307 persone e 171 veicoli controllati, 6 persone arrestate e 11 denunciate.

Nello specifico 2 soggetti sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Acilia per detenzione in concorso ai fini di spaccio di cocaina (133 dosi per complessivi 34 grammi), entrambi associati ai domiciliari. Altri 4 invece sono stati rintracciati e arrestati poiché destinatari di ordinanze di aggravamento delle misure in atto da parte dell’autorità giudiziaria per accertate violazioni delle prescrizioni imposte.

Tra le persone denunciate ci sono 2 automobilisti e 1 motociclista poiché trovati alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti previsti. Nell’ambito dei controlli stradali, i Carabinieri hanno inoltre elevato 23 sanzioni ai conducenti di auto e moto per un totale di 20.000 euro, ritirando contestualmente 5 patenti di guida e sottoponendo a sequestro/fermo amministrativo 8 veicoli.

Altri tre invece sono stati denunciati poiché trovati in possesso di armi od oggetti atti ad offendere, nello specifico uno in possesso – occultati all’interno di uno zaino – di un machete ed una accetta, un altro di un coltello multiuso e un altro ancora di un coltello a serramanico. Un guidatore, sprovvisto di patente e già sanzionato nel corso del biennio, è stato deferito per la reiterazione della guida senza patente da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia.

Non solo. Due persone sono state denunciate per tentato furto e possesso di arnesi atti allo scasso. Uno per aver tentato di accedere in una casa a Fiumicino mentre l’altro per aver provato a forzare la porta d’ingresso di un caf di Ostia. Un cittadino cileno, già detenuto ed in permesso premio dal carcere, è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia poiché ha esibito una patente di guida rilasciata da autorità cilena e relativo permesso internazionale di guida risultati alterati e con difformità rispetto ai documenti originali. L’uomo è così tornato in carcere.

Infine una donna, controllata per strada ad Ostia e risultata sottoposta alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Roma emessa dalla Questura di Roma, è stata denunciata per violazione della citata misura dai Carabinieri della Stazione di Ostia.

