Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato sotto un cavalcavia ieri sera a Roma in via Giacomo Brodolini, zona Tufello. Secondo quanto si apprende le fiamme sono divampate in un accampamento di fortuna dove l’uomo dormiva. Al momento non si esclude nessuna ipotesi tra cui quella di un incidente. Vicino al corpo sono stati trovati una tenda, materassi ed effetti personali. Indaga la Polizia intervenuta sul posto.