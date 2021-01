Roma, Crollo del 25% dei canoni degli affitti commerciali

Crollo del 25% dei canoni degli affitti commerciali: la complessa situazione connessa al Covid ha acuito le difficoltà di un settore che vede il centro di Roma patire cali sostanziali. Ben 250 negozi chiusi tra le vie del fulcro capitolino, e una drastica riduzione dei pigioni post pandemia. Dai 35mila euro per 100 metri quadri in via del Corso a fitti a meno della metà.

Si cercano soluzioni alternative, con contratti a scaletta con un primo anno al 75% dell’importo a salire gradualmente nel triennio, e clausole ‘covid’: in caso di nuove chiusure, canone abbattuto al 50%. Per i lungimiranti e gli ottimisti potrebbe sembrare paradossalmente un buon momento per investire a prezzi vantaggiosi, specie per le catene europee. Torna poi di moda l’emporio: il negozio che vende un pò di tutto per ottimizzare o, forse, sopravvivere alla crisi.