Roma-CSKA Sofia, dove vederla in Tv e probabili formazioni

L’obiettivo è confermare l’ottimo stato di salute. La Roma arriva alla sfida contro il CSKA Sofia, valida per la seconda giornata del girone di Europa League, reduce dal pareggio contro il Milan capolista. Prima due vittorie contro Benevento e sempre in Europa League contro lo Young Boys in rimonta. Insomma, i giallorossi stanno bene.

Sono primi anche nel proprio girone di Europa League, una vittoria contro il CSKA Sofia, a zero punti, lancerebbe la squadra di Fonseca in testa senza troppe pressioni. E proprio l’allenatore portoghese nella conferenza stampa di ieri ha indicato i punti deboli della sua squadra: “Dobbiamo migliorare e non prendere gol contro queste squadre recuperare poi diventa difficile. Abbiamo preso subito gol a Milano in entrambi i tempi: non può succedere, dobbiamo essere più attenti. la squadra però ha dimostrato grande carattere e fiducia, ha fatto una buona partita”.

Dove vedere in Tv Roma-CSKA Sofia

La partita di Europa League tra Roma e CSKA Sofia in programma stasera 29 ottobre alle 21 sraà trasmessa da Sky Sport. Niente TV 8 quindi. La gara sarà inoltre visibile anche in streaming attraverso l’app Sky Go.

Roma-CSKA Sofia, le probabili formazioni

Di seguito la probabile formazione della Roma in vista della gara di stasera in Europa League:

Roma (3-4-2-1): Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca