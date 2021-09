Roma-Cska Sofia, orario e dove vederla in tv

“Proveremo a vincerla”, così Josè Mourinho ha lanciato l’assalto alla Conference League. Una competizione nuova, tutta da scoprire. Non avrà il fascino della Champions, ma alcune delle squadre in corsa sono di tutto rispetto. La Roma è tra le favorite, lo dice il blasone del club e la voglia del gruppo di fare bene.

La stagione giallorossa è partita col botto: punteggio perfetto, tutte vittorie e nemmeno un pareggio. “Cinque vittorie non sono cinquanta. Non c’è ragione per essere ultra ottimista. I tifosi sono felici, ma devono essere equilibrati. Il processo è solo all’inizio”. Ha frenato Mourinho in conferenza, lanciando poco dopo la bomba: sì, vogliamo vincerle la Conference League.

Intanto si pensa a stasera, alla partita con il Cska Sofia, la prima del girone. Appuntamento alle 21. La partita sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484 (digitale terrestre). inoltre in streaming attraverso l’app Sky Go, su Now e su Dazn. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre impegnate.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

Cska Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut.